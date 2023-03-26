Bakan Kurum: 'Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız'

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Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 27 bin 949’a yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız." dedi.
🗓️ 27 Mart 2023— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2023
⏰ 16.00
📍 Adıyaman
11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını
27 bin 949’a yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle yarın Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız. pic.twitter.com/1sYRhAasqL