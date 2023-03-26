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Bakan Kurum: 'Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız'

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Murat Kurum#Adıyaman
Bakan Kurum: Adıyamanımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 21:47

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı paylaşımda Adıyaman'da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 4 bin 431 konutun temelinin atılacağını açıkladı. Bakan Kurum 11 şehirde temeli atılan konut sayısının 27 bin 949'a çıktığını duyurdu.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 27 bin 949’a yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız." dedi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Murat Kurum#Adıyaman

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