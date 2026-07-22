Bakan Kurum, Adıyaman'da inşa edilen köy evlerini paylaştı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’da 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy evi, 2 bin 855 iş yeri olmak üzere toplam 43 bin 366 bağımsız bölümü tamamlayıp teslim etti. Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde de 32 köy evi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çat Barajı manzarasına karşı inşa edilen evlerden görüntüler paylaştı. Mesajında depremzede Hamdi Demirtaş’ın 'Devlet babalığından fazlasını yaptı' sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Adıyamanlı hemşehrilerimiz çok beğendi. Asrın İnşası ile yeniden ihya ettiğimiz Gölbağ köyümüz nasıl olmuş" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Bedir Kahveci, "Devletimiz yapmış ki nasıl; haddinden fazla güzel. Mümkün değil ben yapamam. Bir temel atamam. Şu manzara dünyanın malına değer" dedi.

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'DEVLET YAPTIĞI İÇİN ÇOK GURUR DUYDUM'

Yeni evlerinin umduğundan çok daha güzel olduğunu ifade eden Hamdi Demirtaş ise "Devletimizden Allah razı olsun. 6 Şubat'tan bu yana hep yanımızda oldu. Ne söz verdiyse onu da yaptı ve başardı. Kocaman dağları yardı mesela. Bu depremi başka bir ülke yaşamış olsaydı 2,5 senede bu duruma gelmesi mümkün de değildi. Baraj ayağının altında temiz hava, temiz oksijen yani her şeyi dört dörtlük. Memnunuz, beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı. Devlet, babalığından fazlasını yaptı" diye konuştu.