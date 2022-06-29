Bakan Kurum açıkladı! Türkiye'de ilk kez 'Afet erken uyarı sistemi' devreye girdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlarının yaralarının sarılması için gün boyu birçok ilçede ve köyde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından basın mensuplarına yeni açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Batı Karadeniz’de 6 ili etkisi altına alan yağışların derelerde taşkın ve sellere neden olduğunu belirterek, vatandaşların maddi kayıpları olduğunu söyledi.

Vatandaşların sıkıntısını gidermek ve derdini çözmek için, tüm bakanlıkların, AFAD’ın, Kızılay’ın, UMKE’nin, jandarmanın, arama-kurtarma ve sağlık ekipleriyle birlikte sahada canla başla çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, 26-27 Haziran tarihlerinde kırmızı uyarı verilen Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta 13 İl AFAD Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlardan görevlendirilen 4 bin 884 personel ve 954 araç ile sahada olduklarını bildirdi.

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Meydana gelen sel nedeniyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyü mevkisinde bir vatandaşın kayıp olduğunu ve ekiplerin arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ‘AFET ERKEN UYARI SİSTEMİ’ DEVREYE GİRDİ

Bu selden önce Türkiye’de ilk kez afet erken uyarı sisteminin devreye girdiğini vurgulayan Bakan Kurum, Meteorolojiden aldığımız bilgileri AFAD’a ulaştırarak vatandaşlarımızı selden etkilenecek alanlardan uzaklaştırdık. Böylece yaşanması muhtemel can kayıplarının önüne geçmiş olduk. Vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarılar anlık olarak düştü. Vatandaşlarımız da buna göre önlemlerini aldılar.” dedi.

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Vatandaşları tehlike bildirimleri ile uyardıklarına dikkati çeken Kurum şunları söyledi, “Aşırı yağışlardan etkilenebilecek 7 ildeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları, güvenli alanlara intikal etmeleri ve dere kenarlarından uzaklaşmaları konusunda turuncu tehlike bildirimi için SMS atıldı, kırmızı tehlike bildirimi için hücresel bilgi mesajlarımızı vatandaşlarımıza gönderdik. Meteo Uyarı Turuncu uyarıları kapsamında; 25 Haziran’da Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerine SMS bildirimini yapıldı. Meteo Uyarı Kırmızı uyarıları kapsamında; 26 Haziran’da Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri ile Sinop-Merkez, Erfelek, Ayancık, Türkeli ve Boyabat, Düzce-Yığılca ve Çankırı-Ilgaz ilçelerine mesajlarımızı ilettik. 27 Haziran’da ise Kastamonu-İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Küre ve Bozkurt, Bartın-Merkez, Sinop-Ayancık ilçelerine bildirimlerimizi yaptık.”

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EN ÇOK YAĞIŞ DÜŞEN BÖLGELER; İNEBOLU, KÜRE VE ÇATALZEYTİN

Yapılan ölçümlere göre; İnebolu’da 24 saatlik dilimde metrekareye 159 kg yağış düştüğünü ve en çok yağış düşen bölgelerin İnebolu, Küre ve Çatalzeytin olduğunu duyuran Bakan Kurum, “29 Haziran saat 06.00’a kadar beklenen yağışların, Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden yapılan uyarılara göre, bugün için, saydığımız tüm bu illerimize sarı uyarı verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Sahada Türkiye Afet Planı Çerçevesinde ekiplerin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “afet sağlık grubumuz, ambulans ve UMKE ekipleri olmak üzere toplamda bin 955 personel ve 262 araçla bir fiil vatandaşlarımızın gelen taleplerini karşılamaktadır. 6 ilimizde kırmızı seviye alarm verdiğimiz bölgelerde 177 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Beslenme grubumuz 5 bin 114 vatandaşımıza beslenme hizmeti verilmiştir. Afet Tahliye Grubumuz; 5 ilimizin jandarma komutanlıklarından olmak üzere 824 personelle bin 180 kardeşimiz tahliye edilmiştir. Afet Barınma Grubumuz; 409 vatandaşlarımız da misafirhanelerimizde yerleştirilmiştir. Enerji Grubumuz; toplam 118 köyde 26 bin abonenin etkilendiğini tespit etmiş, tamamına eş zamanlı olarak müdahale etmektedir. Haberleşme grubumuzda 7 mobil baz istasyonunu kurmuştur.” dedi.

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Bakanlık olarak yürütülen hasar tespit çalışmalarından da bahseden Bakan Kurum, sel afetinin ilk anından itibaren Kastamonu ve Bartın’a Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden ve civar illerdeki ekiplerin ivedi bir şekilde sevk edildiğini aktardı.

HASAR TESPİTLER YAPILDI

Kastamonu’da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kurum, bunun yanı sıra mobil laboratuvarların, dronların, İHA’ların, lazer tarama cihazlarının da selden etkilenen alanlarda hazır beklediğini vurguladı.

Yol ve köprülerde oluşan hasarlara da değinen Bakan Kurum, Kastamonu Cide-Doğanyurt-İnebolu Özlüce Mevkisi, Zarbana Köprüsü’nün hasar gördüğü için ulaşıma kapandığını, Ağlı-Şenpazar arası Valay 1 köprüsü ile Kesmekayrak köprüsünün yaklaşım dolgusunun da hasar gördüğünü ve tahkimat çalışmasının devam ettiğini bildirdi. Selden etkilenen tüm illerde; 259 bina, bin 554 bağımsız bölümde hasar tespitlerinin yapıldığını ifade eden Kurum, bunlardan 16 bina ve 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğunu söyledi.

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Bakan Kurum hasar tespit çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: “Kastamonu’da 2 bina ve 4 bağımsız bölümün Bartın’da; 7 bina ve 19 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu, Karabük’te; 5 bina ve 12 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Düzce’de; 2 bina ve 2 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.”

Sel nedeniyle kapanan bazı köy yolları olduğunu ve ekiplerin selden etkilenen bölgelerde yol çalışmalarına devam ettiğini bildiren Bakan Kurum, Yolların açıldığı yerlerde çalışmaların hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Kurum ayrıca, sel nedeniyle hasar gören içme suyu hatlarının bakım ve onarımı için de İller Bankası’yla çalışmaların hızla devam ettiğini ekledi.

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"YARALAR SARILANA KADAR, BİR SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Devletin tüm kurumlarıyla koordinasyonlu şekilde hareket ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Şunu milletimizin bilmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, devletimizin tüm kurumları kusursuz bir koordinasyonla, adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milletimizin acılarını dindirebilmek amacıyla 7gün 24 saat çalışıyoruz. Bu işler tamamlanana kadar hiçbir şekilde buradan, vatandaşlarımızın yanından ayrılmayacağız. Yaralar sarılana kadar, bir seferberlik ruhuyla burada olacağız. Ben tekrardan selden etkilenen tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü afetlerden muhafaza eylesin diyorum.”