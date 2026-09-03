Bakan Kurum açıkladı: Okullarda ‘sıfır atık’ teması

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Tema kapsamında Sıfır Atık bilincini teşvik edici bilgilendirme ve eğitici-öğretici uygulamalara ilişkin yol haritası hazırlandı. Temaya ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, özetle şu bilgileri verdi: "Geleceğimizin Sıfır Atık kahramanları okullarımızda yetişiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımız ile okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımızın başlamasıyla birlikte okullarımızda; atık ayrıştırma eğitimlerinden kompost uygulamalarına, Sıfır Atık kamplarından geri dönüşüm atölyelerine, çevre temalı seminerlerden ekolojik pazar günlerine kadar birçok farkındalık çalışması yapacağız. Evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, Sıfır Atık bilinci daha da güçlenecek."

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HİKÂYELERLE ANLATILACAK

Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Hazırlanan bilgilendirici broşürlerde kırtasiye alışverişi öncesinde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem, silgi ve benzeri okul gereçlerinin gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. 'Sıfır Atık Kahramanları Etkinlik Kitabı' ile öğrencilerin atıkları doğru ayrıştırma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularını çeşitli etkinliklerle öğrenmeleri desteklendi. 'Mavi Dünya'nın Sıfır Atık Kahramanları' hikâye kitabında ise kâğıt, plastik, cam, metal ve biyobozunur atıkların doğru ayrıştırılmasına ilişkin bilgiler aktarıldı. Çocukların Sıfır Atık yaklaşımını uygulamalı ve eğitici içeriklerle öğrenmelerine yönelik hazırlanan materyaller, 'sıfıratık.gov.tr' internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden de erişime açıldı. Çalışmalar kapsamında okul kantinlerindeki tüketim alışkanlıkları da ele alındı.

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