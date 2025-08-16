Bakan Kurum açıkladı: 6.1’lik bilanço

Haberin Devamı

Kurum, Next Sosyal’deki hesabından hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek toplam 129 mahalledeki 20 bin 81 binada bulunan 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ifade etti: “675’i konut, 70’i işyeri, 86’sı ahır ve depo, 815’i Sındırgı’da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız.” Öte yandan Sındırgı’da dün saat 12.06’da 4.0, saat 13.13’te de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

20 MİLYON TL ÖDENEK

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya dün Sındırgı’ya bağlı Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı mahallelerinde incelemelerde bulunarak şunları söyledi: “İlçe merkezinde 192 ağır hasarlı bağımsız bölüm sahibine kira yardımı yapıldı. Kırsal mahallelerde ise 503 hasarlı konut tespit edildi. Talepte bulunan 146 haneden 135’ine konteyner kuruldu. AFAD bölgeye 20 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi. Nakdi yardımlar kapsamında 244 aileye toplam 7 milyon 435 bin TL, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınına ise 130 bin TL ödeme yapıldı.Depremden etkilenen Manisa’ya da 10 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.”

