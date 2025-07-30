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Bakan Kurum: 7 ildeki orman yangınında 132 bağımsız birim hasar aldı

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#Murat Kurum#Orman Yangını#Karabük
Bakan Kurum: 7 ildeki orman yangınında 132 bağımsız birim hasar aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 11:02

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

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HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarının kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmaları sonucunda şu ana kadar; Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Milletimizin endişesi olmasın, yangında zarar gören tüm şehirlerimizde afetin izlerini hızla sileceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Murat Kurum#Orman Yangını#Karabük

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