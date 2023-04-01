Bakan Kurum: 67 bine ulaşan yuvalarımızın temellerini Elazığ’da atıyoruz

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 54. gününde Elazığ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, yapımı tamamlanan 1164 sosyal konutun anahtar teslimi ve aynı zamanda Elazığ’da 505 yeni afet konutunun temel atma töreninde konuştu.

Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, 11 ili vuran “asrın felaketi” depremlerini 81 ilde tüm ülkenin hep birlikte hissettiğini ifade ederek, depremin ilk anından itibaren devletin ve milletin ele ele verip açılan yaraları hep birlikte sardığını söyledi.

“67 BİNE ULAŞAN YUVALARIMIZIN TEMELLERİNİ ELAZIĞ’DA ATIYORUZ"

Depremden sadece 15 gün sonra inşa edilecek konutların sözleşmelerinin imzalandığını belirten Bakan Kurum, “Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Kilis’te, on binlerce kardeşimizin dualarının eşliğinde temellerini attık. Bugünde sayısı 67 bine ulaşan yuvalarımızın temellerini Elazığ’da Gakkoş’larımızla birlikte atıyoruz. Bugün başka bir sevincimiz var. Elazığlı kardeşlerimizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanı var. Yeni sosyal konutlarımızın anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığlı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ben yeni yuvalarımız hayırlı olsun diyorum. Yeni iş yerlerimiz bereketli olsun diyorum.” dedi.

Haberin Devamı

“ELAZIĞ’A YİNE GELDİK, SÖZÜNÜ TUTAN KARDEŞLER OLARAK GELDİK”

Bakan Kurum, 3 yıl önce yaşanan Elazığ merkezli depremde de Elazığ halkının yanında yan yana omuz omuza olduklarını belirterek, “Bizim Elazığlı kardeşlerimizle çok özel bir bağımız var. Bundan 3 yıl önce, Elazığ merkezli depremde yine buradaydık, bugünkü gibi yine yan yanaydık, omuz omuzaydık. Haftalarca, günlerce, mahallelerimizi ilçelerimizi Elazığlı kardeşlerimizle birlikte sokak sokak gezdik. Kardeşlerimiz yuvalarına girene kadar da hep burada kaldık. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; Elazığ’a yine geldik, sözünü tutan kardeşler olarak geldik.” dedi.

Haberin Devamı

"YARIN DEĞİL, HEMEN ŞİMDİ DİYORUZ! KONUTLARIMIZI YAPMAYA BAŞLIYORUZ”

3 yıl önceki depremden sonra verilen sözlerin tutulduğunun altını çizen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız, ‘Elazığ’ımıza 25 bin konut yapacağız’ sözünü verdi, yaptı mı? Yaptı! ‘Malatya’ya 8 bin yeni yuva kazandıracağız’ dedi, yaptı mı? Yaptı! ‘Güzel İzmir’imizde deprem oldu hemen oraya gittik ve dedik ki mahalle mahalle İzmir’imizi dönüştüreceğiz. 5 bin yuva kuracağız’ dedi Sayın Cumhurbaşkanımız, yuvalarımız kuruldu mu? Kuruldu! Antalya ve Muğla’daki yangınlardan, Karadeniz’deki sellerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Endişe etmeyin! Devlet yanınızda! yeni yuvalarınızı 1 yılda teslim edeceğiz’ dedi, teslim etti mi? Etti! Şimdi de yine, en gür sesle, hep birlikte, Elâzığ’ımız için, 11 ilimiz için, yarınlarımız için, yavrularımız için, yarın değil, hemen şimdi diyoruz. Konutlarımızı yapmaya başlıyoruz. Biz de, Cumhurbaşkanımıza ve Elazığlı kardeşlerimize söz veriyoruz. Yeni yuvalarımızı; parklarıyla, okullarıyla, camileriyle, hastaneleriyle birlikte tamamlayacağız! İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ramazan ayında sizlere teslim edeceğiz! Bu eserler bitene kadar buradayız! Siz, kendinizi güvenli hissedene kadar yanınızdayız! Elimiz ellerinizden ayrılmayacak. Ve inşallah aynı anlayışla konutlarımızı teslim edeceğiz.”

Haberin Devamı