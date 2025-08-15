Bakan Kurum 6,1’lik Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 01:13

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerde yapılan hasar tespit çalışmalarında 675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo toplam 831 bağımsız bölümün yıkık veya hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören ve yıkılan bağımsız bölüm sayısını açıkladı.

Bakan Kurum, Next Sosyal'deki hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Hasar tespit ekiplerimiz 6,1’lik depremden etkilenen illerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar; 129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi. 675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo 815’i Sındırgı’da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız.” 

 

