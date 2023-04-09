Bakan Kurum: 319 bin konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz

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Pendik'te vatandaşlarla iftarda bir araya gelen, Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ben, 81 ile 400'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerde emin olun 81 ilin acil öncelikli neye ihtiyacı varsa, bu ihtiyaçları gidermenin gayreti içerisinde oldum. Allah bizi bu millete mahcup etmesin. Milletimiz için, şehirlerimiz için, İnşallah bu hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tabi bugün burada büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla bizi bağrına basan tüm kardeşlerimize, buradaki gençlerimize, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii zor bir dönemdeyiz kıymetli kardeşlerim. Afeti yaşadık. Depremi yaşadık. Büyük bir acı yaşadık. 85 milyon; Kahramanmaraş için, Adıyaman için, Hatay için, Malatya için, Elazığ için, Osmaniye için, Şanlıurfa'mız için, Kilis'imiz için, on bir ilimiz için, acılarına ortak olmak için, bu mücadeleyi verdiler. Emin olun orada biz deprem bölgesinde tüm illerimizi gördük. Tüm illerimizden gelen kardeşlerimizi gördük. Belediyelerimiz oradaydı. Sivil toplum kuruluşlarımız oradaydı. Ve birlik beraberlik anlayışıyla, depremin ilk anından itibaren de bu mücadelemizi yaptık. Ben asrın felaketinde hayatını kaybeden şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 11 şehrimizi, tüm ilçelerimizi, köylerimizi tarihiyle, kültürüyle, buradaki demokratik yapısıyla, ticaretiyle, çok daha güçlü bir şekilde imar edeceğiz, inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Niye yapacağız biliyor musunuz? Onlar bizi bekliyorlar. 15. Günde konutlarımızın anlaşmalarını imzaladık. 46. günde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilk temelleri attık. İnşallah verdiğimiz sözü tutarak, 365 gün içerisinde 319 bin konutumuzu toplamda 650 bin konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Nasıl yapacaksınız? Diyorlar. Bakın, afetin üzerinden önümüzdeki Perşembe günü zannedersem 66 gün geçmiş olacak. Ve biz 66. Günümüzde 100.000. konutumuzun inşasına başlamış olacağız. Ve Malatya'da büyük bir coşkuyla, oradaki depremzede kardeşlerimizle birlikte temellerimizi atacağız. İsterseniz yapılır. Dertli olursanız yapılır. Orada bizi bekleyen kardeşlerimiz için. Gözyaşı döken kardeşlerimiz için, biz bunu yapmak zorundayız" dedi.