Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' açıklaması: Şu ana kadar 210 bin başvuru yapıldı

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. bölgeden milletvekili seçilen Murat Kurum, Çekmeköy’de bir dizi program gerçekleştirdi. Kurum, ziyaret ettiği fabrikada işçilerle bir araya geldi, ardından Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni ziyaret etti. Bakan Kurum’a Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz eşlik etti.



"21 yıldır ülkemizde, ülkemizin her alanında, büyüme noktasında, değer katma noktasında bir mücadele veriyoruz”

"Bugün sizlerin emekleri, ürettiği değerler ülkemizin hemen hemen her alanda savunma sanayisinde, ticaretini, ihracatına ciddi anlamda katkı sağlıyor ve destek veriyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Biz de bu anlayışla 21 yıldır ülkemizde, ülkemizin her alanında, büyüme noktasında, değer katma noktasında bir mücadele veriyoruz ve işte bu değeri katan işçi ve emekçi kardeşlerimizin de yanında olmaya çalışıyoruz. Yıllardır bazı marjinal gruplar tarafından istismar edilen 1 Mayıs'ı emek ve işçi bayramı olarak sizlerin bayramı olarak ilan ettik. Milletimiz, işçi kardeşlerimizin huzurunu bozanların da önünde set olduk. Tarlada çalışan işçi kardeşlerimizden, sanayide kaynak yapan kardeşlerimize, evini geçindirmek için zor şartlar altında çalışan vatandaşlarımıza kadar tüm işçi kardeşlerimizin refah seviyesini yükseltmek için çalıştık. İşte bunu yapan irade AK Parti iradesidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradedir" dedi.

Haberin Devamı

"BİZ HİÇBİR ZAMAN DURMADIK"

Bakan Kurum, “Biz hiçbir zaman durmadık, üretim alın terini sermayeyle emeğin hakkaniyeti hiçbir zaman birbirinden ayırmadık. Her zaman ifade ediyoruz; işçinin, emekçinin şehri, İstanbul'umuzu ‘yarınların umudu emektir’ diyerek, tüm İstanbullu kardeşlerimiz için yine Çekmeköy'de yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için geleceğe hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Biz biliyoruz ki Çekmeköy'ün en ufak bir ihtiyacını giderdiğimizde İstanbul kanatlar, ferahlar ve bunun içinde sizlerin rahat, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa onu işte belediye başkanımızla, milletvekillerimizle vatandaşımızla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Altyapıda yürüyüş yollarına, millet bahçelerinden kentsel dönüşüm konutlarına, yine pazar on binlerce kardeşimizi yaşadığı alanlara İstanbul'un en büyük projelerinde yine Çekmeköylü kardeşlerimizin mülkiyet sorunlarını imar problemlerinin çözümünden TOKİ'mizde Emlak Konutumuza yaptığımız binlerce konutluk projelerimize kadar yatırım burada yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

“PROJEMİZE TAM 860 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN 210 BİN BAŞVURU YAPILDI”

Sanayici ve İş İnsanları Derneğinde yaptığı ziyarette de konuşan Bakan Kurum, "İstanbul’da 1.5 milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü için 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. İnşallah bu adımlarla İstanbul’umuzdaki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz. Şu ana kadar projemize tam 860 bin bağımsız bölüm için 210 bin başvuru yapıldı. Biz aziz İstanbul için, güzel Çekmeköy için bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçirdik, pek çok yatırıma imza attık. Daha birkaç ay önce köprülü kavşağın temelini atarak büyük bir soruna çare için Bismillah dedik. Peki, bunlar ne yaptılar? Bizim bitirdiğimiz projeleri sahiplendiler, başlattıklarımızın üstünü örttüler ve hiçbir proje gerçekleştirmediler. Gelin, hep birlikte sadece birkaçını sayalım. Bir, Altı duraklık Çekmeköy-Sancaktepe metro çalışmamız vardı. Bu metro hattını durdurup durakların üzerine toprak döktüler. İki, İşte birkaç gün önce burada 300 kişiyle miting yaptılar. Hemen yanı başında bizim zamanımızda başlayan Alparslan Türkeş Kültür Merkezi inşaatı var, burayı kaderine terk edip metruk bir halde bıraktılar. Üç, Hizmete açtık dedikleri Metro Zeminaltı Otoparkını yine belediyemizle birlikte biz bitirdik. Dört, Rahmi Demir kent ormanını biz hazırladık, ben yaptım dedi. Halbuki çevre düzenlemesini bile tamamlamadı, doğalgazını bile Çekmeköy Belediyemiz getirdi. Beş, Yine “sahiplenmeye” çalıştığı bir başka hizmetimiz de Hamidiye Kültür Merkezi’ydi. Altı: Muhsin Yazıcıoğlu kent ormanının yapımını durdurdu. İtfaiye Binasına beton döktü. Daha neler neler. Burada Çekmeköylü kardeşlerimiz için yapılması gereken hizmetleri yapılmadığını hep birlikte gördük" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜREREK SORUNU ORTADAN KURTARACAĞIZ”

Girişimci iş insanlarıyla buluşma programında konuşan Kurum, "Bugün İstanbul’un nüfusu, Türkiye nüfusunun 5’te 1’ini oluşturuyor. Vergi gelirlerinin yüzde 48’i İstanbul’da toplanıyor. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 50’ye yakını İstanbul’dan gerçekleşiyor. İnşallah İstanbul’umuzu İstanbul Finans Merkezimizle finansın merkezi haline getireceğiz. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizde ki bu sorunu ortadan kurtaracağız. Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz. Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız. Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını, 1 milyonun üzerine çıkartarak, küresel pazarın yüzde 10’a çıkaracağız. Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, istihdama yükleneceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla, milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da hedeflediğimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiğimiz gibi, önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.