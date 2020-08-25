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DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 21:30 |  Son Güncelleme:

Bakan Kurum: 20 milyon lira hibemizi yaptık

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Bakan Kurum: 20 milyon lira hibemizi yaptık
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’daki sele ilişkin, "İller Bankamız kanalıyla belediyelere; yağmur suyu ve atık su hattının tamamen yenilenmesi ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 20 milyon lira hibemizi yaptık. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünce binaların kamulaştırılması için 14 milyon lira kaynak sağladık" dedi.

Bakan Kurum, Giresun’daki sele ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun’da sel sonrası 120 kişilik ekibimiz ile çalışmalara devam ediyoruz. 157 binada tespitlerimizi tamamladık. Dereli’de 24, Doğankent’te 11 yapının yıkılmasına karar verdik. İller Bankamız kanalıyla belediyelere; yağmur suyu ve atık su hattının tamamen yenilenmesi ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 20 milyon lira hibemizi yaptık. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünce binaların kamulaştırılması için 14 milyon lira kaynak sağladık" ifadelerini kullandı.

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Giresun’un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldiGiresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor. Görüntüyü çeken kişi 'Dere geliyor' diyor ve 'kaçın, kaçın' diye uyarıyor.
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