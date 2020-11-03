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DHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 23:17 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum: 18 bin 355 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldı

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Bakan Kurum: 18 bin 355 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 18 bin 355 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, açıklamasında kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacağını da ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tespitlerimizi bir an önce tamamlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız."

Öte yandan, Bakan Kurum 126 bin 935 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bilgisini verdi. Buna göre; ağır hasarlı bağımsız bölüm sayısı 3 bin 162, orta hasarlı bağımsız bölüm sayısı 3 bin 2, az hasarlı bağımsız bölüm sayısı 18 bin 189 olarak belirlenirken, 102 bin 582 bağımsız bölümde hasara rastlanmadı.

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