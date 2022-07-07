Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum: 16 Milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz!

#Murat Kurum#İBB#Zeytinburnu
Bakan Kurum: 16 Milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışmalarına ilişkin, "16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" dedi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından durdurulan Abdi İpekçi Spor Kompleksine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'nin tüm engellemelerine rağmen Türk Basketbolu'nun üssü olacak Yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksi için büyük bir gayretle çalışan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum. 16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#İBB#Zeytinburnu

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk