Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Kurum: 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız

Güncelleme Tarihi:

#Kalıcı Konut#Murat Kurum#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 11:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutlar için ilk temellerin atıldığını belirterek, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız!” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalıcı Konut#Murat Kurum#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Dünya konuşan köpekleri tartışıyor Acıkınca mama sıkılınca oyun diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var

Dünya 'konuşan' köpekleri tartışıyor! Acıkınca 'mama' sıkılınca 'oyun' diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var?

#Köpek
Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma! Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

#Hava Kirliliği
Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks