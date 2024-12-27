Bakan Kurum: 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak

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Hatay’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında, Hatay’ın yeniden imar süreci ve ilçelerdeki çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, kaymakamlar, kurum müdürleri, AK Parti, CHP, MHP, BBP ve TİP'li tüm ilçe belediye başkanları katıldı. Burada konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Bakanımızın her ilimize gelişinde sorunlarımızın çözüldüğüne şahit oluyoruz. İnşallah Bakanımızın yapılacak çalışmalar ve uygulamalar ile ilgili kararları olacaktır "dedi.

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Bakan Kurum ise “Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugüne kadar çalışmalara iştirak eden, depremzedelerin derdiyle dertlenen, elini taşın altına koyan her bir çalışma arkadaşımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.