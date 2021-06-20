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Gündem
ANKARA / DHA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum: 1.550 kişi aralıksız temizliyor

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Bakan Kurum: 1.550 kişi aralıksız temizliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinde gelinen duruma ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini belirten Kurum, şunları söyledi: “Müsilaj temizliğimizin 11’inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek, düzenli depolama sahalarına gönderdik. Sahada 1.550 kişiyle çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz.”

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