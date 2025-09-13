×
Bakan konvoyuna sürpriz, araçtan böyle çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Konvoyu#Kedi Kurtarma#Yavru Kedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 18:19

 TÜRKİYE Yüzyılı Buluşmaları için Balıkesir'e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konvoyunda hareket halindeki bir aracın tekerine giren yavru kedi, 112 Acil Servis ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmenevinden ayrılırken, konvoya girmek için hareket eden bir aracın teker kısmından kedi sesi geldi.

Sürücü durumu fark ederek aracı dururdu. Kedinin ise ayağı tekerlek arasındaki bir boşluğu sıkıştı. Bakan takibi için bölgede bulunan 112 acil servis ekibindeki 2 kadın sağlık personeli, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi, sağlık personeli tarafından yakından bulunan bir veteriner kliniğine teslim edildi. Kedinin ilk yapılan kontrolünde ayağında kırık olduğu belirlendi.

