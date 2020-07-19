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Hürriyet
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Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 19.07.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Bakan Koca'nın uyardığı 5 ilden biri de Diyarbakır! Bu görüntü 'pes' dedirtti

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Bakan Koca'nın uyardığı 5 ilden biri de Diyarbakır! Bu görüntü 'pes' dedirtti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki düğünde çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çektiği ortaya çıktı.

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  • Diyarbakırda uyarılara rağmen düğünde 70 kişi halay çekti
  • Diyarbakırda uyarılara rağmen düğünde 70 kişi halay çekti
  • Diyarbakırda uyarılara rağmen düğünde 70 kişi halay çekti
  • Diyarbakırda uyarılara rağmen düğünde 70 kişi halay çekti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen kentte vakalarda artış yaşanıyor.

Önceki gün Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi halay çekti. Koronavirüsle ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerle, Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü.

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