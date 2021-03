Kırmızı listedeki Rize ve Giresun'da peş peşe yeni kararlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 20-26 Şubat'ta Covid-19 vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il Karadeniz’den çıktı. Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon’dan sonra en çok vaka görülen Rize'de ek tedbirler alındı. Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, iş yeri, sivil toplum kuruluşları gibi yerlerin açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinlikleri yasaklandı.

RİZE'DE NİKAH VE DÜĞÜNLERDE KATILIMCILAR 50 KİŞİYİ GEÇMEYECEK

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Risk Gruplarına göre Alınacak Tedbirler’ konulu genelgesinin yanında Rize için alınan yeni kararlar şöyle:

“Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin ertelenmesine, iş yeri, sivil toplum kuruluşları gibi yerlerin açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinliklerinin yasaklanmasına, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesine, kamu kurumlarında normal mesai uygulamasına geçilmesine karar verildi."

'KIRMIZI RENGİ BİR AN ÖNCE NORMALE ÇEVİRMEK LAZIM'

Rize Valisi Kemal Çeber, “Karadeniz Bölgesi’nde, ülkemizin bazı yerlerinde buna da Rize'nin dahil olduğu şu kırmızı rengi bir an önce normale çevirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken tek şeyse ilgili bakanlıkların uyarıları ve il Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbir kararlarına hassasiyetli uymak. Herkes sıkıldı, bunaldı, bunu biliyoruz ama hala çok ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Karadeniz'in kendine has bir coğrafyası, fiziki özellikleri, kendine has sosyokültürel bir yapısı var. Sıcakkanlı olmaları her türlü acıyı, sevinci birlikte yaşamaları, hemen hemen herkesin köyde ve şehirde birer evi olması, hafta sonunu köyde, hafta içinde şehirde geçirmeleri işte bu hareketliliği ortaya çıkartıyor. Bunlar virüsü tetikleyen etmenler. Bir şeyi azmettiği zaman başaran Karadeniz insanı kısa zamanda bu işi de başaracaktır. Karadeniz içinde her şey normale dönecektir” dedi.

'GEVŞEME OLDUĞU HİSSEDİLEN KONULARDA YENİ KARARLAR ALINIYOR'

İl Pandemi Kurulu’nun son 1 hafta içerisinde 2 kez karar aldığını belirten Vali Çeber "Rize'de gevşeme olduğunu hissettiğimiz konuları yeniden hatırlatma adına bazı kararlar alındı. Bu kararlarda çok sıkı uymak lazım. Vatandaşlarımız sağ olsun, aldığınız kararlara uyuyor. Bunu da şöyle açıklamak gerekiyor. Şimdi Karadeniz en kırmızı bölge ama Karadeniz'in rakamlarının pik olduğu bir dönemde değiliz. 2 ay önce örneğin bizim günlük 100-150 vakamız varsa bugün bu sayılar 50'lere kadar düştü. Neredeyse yarı yarıya azaldı. Ülke genelinde vakaların toplam sayılarında yüzde 75 seviyelerinde bir azalma var. Biz Karadeniz olarak bu seviye yakalayamadık, bizde yüzde 40 -50'lerde oldu azalma. Yani vakalarımızda artma değil aslında azalma var. Ama normal hayata dönmeye ilişkin süreci yaşayabileceğimiz düzeylere henüz düşüremedik. Diğer bölgeler gibi hızlı bir vaka azalmasını sağlayamadık. Alınan kararlara uyumak lazım. Vatandaşların genel anlamdaki uyumu bizleri memnun ediyor. Çıkan kötü örnekleri de cezayı işlemlerimiz ile müsaade etmeyeceğimizi hatırlatıyoruz” diye konuştu.

GÜMÜŞHANE'DE KÖY VE YAYLALARA ÇIKMAK YASAKLANDI

Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, çok yüksek risk grubunda yer alan kent için yeni tedbirler aldı. Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak için yeni kararları devreye aldı. Kentte mevsim itibari ile yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesi yasaklandı. Kararda il genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, apartman ve site yöneticilerinin ve görevlilerinin, sorumlu oldukları alanlarda Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak nişan, kına, mevlit, taziye, gün ve doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklere izin verilmemesine karar verildi. Cenaze merasimlerinde bulunması gereken kişi sayısı da 30 kişi ile sınırlandırıldı.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Vatandaşlar da insanların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan Salih Tuncel, "Bence yasaklara çok riayet edilmiyor. Halkımızın daha duyarlı ve daha bilinçli davranmasını bekliyoruz. Hafta içi ve hafta sonu yasaklar oluyor, bu yasakların ardından yığılmalar oluyor. Çarşıda işi olanlar çıkıyor, mazereti olan olmayan herkes çıkıyor. Vatandaşların böyle bir süreçte evlerinde oturmaları gerekiyor. Kış aylarında vatandaşlar misafirliğe gidiyorlar, toplu bulunuyorlar, virüs artıyor. Ben de sağlık sektöründeyim, vatandaşların duyarsızlığından dolayı şu anda vakalar arttı. Zabıtalar olsun, bekçiler, polisler olsun, arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte parklarda, bahçelerde de yığılmalar oluyor ama kolluk kuvvetleri bunları önlemeye çalışıyor. Bu gibi önlemler bir noktada işe yarıyor ama ceza da çözüm değil, vicdanla alakalı bir durum’’ dedi.

'KIRMIZI KATEGORİDE OLMA SEBEBİMİZ NÜFUSUMUZLA ALAKALI'

Gümüşhane’nin kırmızı listede yer almasının nüfus azlığından kaynaklandığını söyleyen Özkan Tutal, “Bizim biraz da nüfus oranımıza göre, birden kurallara en iyi riayet eden şehirken bir ay sonra en kötü pozisyona gelebiliyoruz. Bu bizim biraz da nüfus azlığından kaynaklanıyor. Bir yerde 20-30 vaka çıktığı zaman kategorimiz hemen sarıdan turuncuya çıkabiliyor. Yoksa halkı riayeti konusunda hiçbir sorun yok. Herkes maskesini takıyor ve kurallara uyuyor. Pazar giriş çıkışlarında HES kodu sorgulanıyor. Bu doğru bir uygulama. Gümüşhane’de zaten kişi başına düşen polis, bekçi sayısı yüksek bu uygulamalar daha arttırılmalı’’ dedi.