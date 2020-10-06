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DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'nın önerisi uluslararası çevrelerle paylaşıldı

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Bakan Koca'nın önerisi uluslararası çevrelerle paylaşıldı
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Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmesi önerisinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'nda uluslararası çevrelerle paylaşıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DSÖ Yönetim Kurulu, 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak Covid-19 ile mücadele özel oturumuyla toplandı. Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmesi önerisi, bakanlığımız tarafından bir kez daha uluslararası çevrelerle paylaşıldı" denildi.

Bakan Kocanın önerisi uluslararası çevrelerle paylaşıldı

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