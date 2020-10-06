Bakan Koca'nın önerisi uluslararası çevrelerle paylaşıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DSÖ Yönetim Kurulu, 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak Covid-19 ile mücadele özel oturumuyla toplandı. Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmesi önerisi, bakanlığımız tarafından bir kez daha uluslararası çevrelerle paylaşıldı" denildi.