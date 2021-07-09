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DHA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 21:09 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan yürekleri ısıtan 'Hayvanları Koruma Kanunu' paylaşımı! 'Sevgi bizim en insanca özelliğimiz'

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Bakan Koca'dan yürekleri ısıtan 'Hayvanları Koruma Kanunu' paylaşımı! 'Sevgi bizim en insanca özelliğimiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’den geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Sevgi bizim en insanca özelliğimiz" dedi.

Bakan Koca, TBMM Genel Kurulu’ndan geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Koca, köpeği ile çekildiği fotoğrafı paylaşırken "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclisten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım" ifadelerini kullandı.

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