Bakan Koca'dan virüs paylaşımı! 'Kendimizi korumamız zor değil'

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.



'647 AĞIR HASTAMIZ VAR'



Bakan Koca, 647 ağır hasta olduğunu belirterek, "ZOR OLAN, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" ifadelerini kullandı