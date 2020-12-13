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AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 00:16 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan vefat eden sağlık çalışanları için paylaşım: 'Minnettarız'

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Bakan Koca'dan vefat eden sağlık çalışanları için paylaşım: 'Minnettarız'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "Minnettarız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. Minnettarız." açıklamasını yaptı.

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