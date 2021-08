Bakan Koca’dan varyant uyarısı: Vatandaş bıktı, tedbiri bıraktı ama bulaşma yoğunlaştı

Koca, Beştepe’de bir grup gazetecinin sorularını şöyle yanıtladı:

SALGIN GÜNDEMDEN ÇIKMALI: “Daha önce 1,5 metre mesafe olan durum 2 metre mesafe ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak tedbirlere uymamamızı gerektirmez. Tedbirlerle birlikte hayatın devam etmesi lazım. Maske, mesafe, hijyen ve kapalı ortamlardan uzak durmayı hassasiyetle uygulayarak hayata devam etmeliyiz.

AŞILAMADA SORUN YOK: Aktif çalışanlar, sağlık çalışanlarımız 1.5 milyona yakın aşısı tamamlanmış; vefat eden kimse yok. Her geçen gün aşılamanın da yoğun şekilde yapıldığını görüyoruz. Son bir ayda dünyada nüfus başına aşının yapılabilir olduğu ilk 3 ülke içindeyiz. Dün Amerika’nın en az bir doz 18 yaş üstü aşılanmış kişilerini bile Türkiye geçti. 2 doz için de 2 hafta sonra geçmiş oluruz. Aşılamada bir sorun yok, vatandaşlarımız bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyı yaptırabildi. Bu anlamda direnç görmüyoruz. Biz yeter ki vatandaşa anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın aşıyı yaptıracaklarına inanıyorum. Her geçen gün de bu oran artıyor, 1 milyona yakın aşı yapmaya devam ediyoruz. Şu an 86-87 milyona kadar çıktı. Öğretmenlerimizle ilgili en az bir doz aşılanmış öğretmenlerin oranı yüzde 81. İkinci dozu tamamlamış öğretmeler ise yüzde 66; Türkiye ortalamasının üzerinde.

ÇOCUKLARDA AŞILAMA: Biz ön planda 12 yaş üzeri olan çocuklarımızın riskli durum söz konusu ise aşılanmalarını öneriyoruz. 15 yaş ve üstü de yine aile onayı ve talebiyle yaptırıyoruz. Yurtdışına gidişler için ek doz gündeme gelmişti. Bu sadece 3. aşıdan sonra ek bir aşı gerekmiyor. Şu ana kadar dün de ifade ettim. İnaktif ise ilk iki dozu, üçüncü doz gerekiyor. Çünkü 4-6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı ve ek hastalığı varsa bunun daha da düştüğünü görüyoruz.

ÜÇÜNCÜ DOZ İHTİYAÇ MI: BioNTech için şu an üçüncü doza gerek yok. İsrail’den biliyoruz, 7-8 ay sonra koruyuculuğun azaldığını... Şu an 3,5-4 aylık sonuçlarımız elimizde. Şu ana kadar ek üçüncü doza ihtiyaç görünmüyor. Fakat takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız.

HEM BIONTECH HEM SINOVAC VAR: Aşılar geliyor hem BioNTech hem Sinovac her iki aşımız da var. (Sputnik) Onun 1. ve 2. dozları farklı. Farklı olan 2. dozu gelmediği için başlatmadık, bekliyoruz.

KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ: Yeni dönemde kapanma diye bir durum yok. Açılmayı da MEB zaten yapacak. Salgın nedeniyle kapatmayı düşünmüyoruz, gündemimize de almıyoruz.

