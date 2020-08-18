Bakan Koca'dan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile önemli görüşme

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Bağdat Amreyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Türk cumhuriyetleri arasındaki iş birliği ele alındı.

Bakan Koca, nisan ayındaki Türk Konseyi Sağlık Bakanları toplantısının ardından koronavirüsle mücadele için Türk Konseyi Bilim Kurulunun kurulduğunu ve Başkanlığına Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin seçildiğini anımsattı.

Konsey ülkelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tedarik Zinciri Grubu oluşturulduğuna dikkati çeken Koca, gelecek hafta İzmir'de Konseye üye ülkelerden bilim insanlarının katılımı ile aşı çalıştayı düzenleneceğini belirtti.

Bakan Koca, koronavirüs salgınında Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarılı bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz de bu süreçte, var olan imkanlarımız çerçevesinde 150'den fazla ülkeye ilaç, tıbbi cihaz, koruyucu malzeme ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Vakit bir olma, birlik olma, ortak hareket etme vaktidir. Türk Konseyi üyeleri olarak birlikte hareket etmeli, sağlığın her alanında iş birliğini kuvvetlendirmeliyiz. Aşı üretimi ile ilgili çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yerli aşımızın üretilmesinin ardından, öncelikle Türk Konseyi üyesi kardeş ülkelerle paylaşacağımız bilgisini de vermek isterim. Aşının diğer ülkelerce üretilmesi durumunda ise, Türk Konseyi olarak ortak hareket edilmesinin kolay ve uygun maliyetli tedarik imkanları sağlayabileceğini düşünüyorum."

Genel Sekreter Amreyev de Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesinin birçok ülkeye örnek olduğunu aktardı.

Bu zor dönemde Türkiye'nin Konsey üyesi ülkelere verdiği destek, malzeme yardımı, bilgi ve tecrübe paylaşımı için teşekkür eden Amreyev, Türk Konseyi'nin çalışmalarına sıkı iş birliği içinde devam edeceğini vurguladı.