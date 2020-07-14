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AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 19:07,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı

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Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda eve dönerken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim." ifadelerine yer verdi.

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