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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan test sonucu pozitif çıkan hastalara uyarı

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Bakan Koca'dan test sonucu pozitif çıkan hastalara uyarı
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalara, dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın" dedi.

Bakan Kocadan test sonucu pozitif çıkan hastalara uyarı


Son dakika haberi: 27 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!
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