AA
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Bakan Koca'dan 'tedbir' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu.
Bakan Koca, twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.
Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020
Son dakika haberi: 4 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
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