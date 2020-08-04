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AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 22:12,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'tedbir' uyarısı

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Bakan Koca'dan 'tedbir' uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Koca, twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.

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