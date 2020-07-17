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GeriGündem Bakan Koca'dan Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyarmıştı! Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
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Haber Giriş: 17.07.2020 - 22:54,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyarmıştı! Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi

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Bakan Koca'dan Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyarmıştı! Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 final programında koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ile gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, tepkilerin haklı olduğunu belirterek, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

ACUN'DAN YANIT GELDİ

Acun Ilıcalı, Bakan Koca'nın twetini alıntıyarak, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.




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