Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca'dan Strep A uyarısı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Koca#Strep A#Sağlık
Bakan Kocadan Strep A uyarısı İşte dikkat edilmesi gerekenler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 10:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da etkisini artıran Strep A'ya karşı dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Bakan Koca, "Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Koca'nın Twitter'dan yapığı paylaşım şu şekilde:

Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A Grubu BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de Az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.

EN İYİ ÖNLEME YOLU

Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır.

Gözden Kaçmasın

Sağlık Bakanlığından Strep-A uyarısı Bu semptomlara dikkatSağlık Bakanlığı'ndan 'Strep-A' uyarısı! Bu semptomlara dikkatHaberi görüntüle

İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir.

Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun.

Gözden Kaçmasın

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANITStrep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANITHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#Strep A#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör
Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA