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Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs var mı? Bakan Koca yanıtladı

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Son dakika... Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs var mı? Bakan Koca yanıtladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste meydana gelen mutasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Koca açıklamasında 'RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur' diyerek incelemelerin kısa sürede neticelendirileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.

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