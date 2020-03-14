Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması! Türkiye'de vaka sayısı 6'ya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
Umre'den yeni döndüyseniz "14 Gün Kuralı"na uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
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