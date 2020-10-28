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AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret

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Bakan Koca'dan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, ziyaretinde, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

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