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Haber Giriş: 26.02.2020 - 22:58,Son Güncelleme:/

Bakan Koca'dan Şirin Payzın'a koronavirüs yanıtı: Görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim

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Bakan Koca'dan Şirin Payzın'a koronavirüs yanıtı: Görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlem alınmadığını iddia eden Şirin Payzın'a cevap verdi. Koca, Twitter'dan verdiği yanıtta "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'nda salgına dair hiçbir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" demişti.

Bakan Koca, Payzın'a sosyal medyadan verdiği yanıtta, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :)" ifadelerini kullandı.

 

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