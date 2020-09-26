Bakan Koca'dan 'şiddete karşı birlik' çağrısı

Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çapa Tıp Fakültesinde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesinde ’kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"