DHA
Son Güncelleme:
Bakan Koca'dan 'şiddete karşı birlik' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hasta bakıcıyı darp eden kişinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını hatırlatarak "Şiddete karşı bir olmalıyız" mesajı verdi.
Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çapa Tıp Fakültesinde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesinde ’kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle