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Haber Giriş: 02.06.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan şehit Aki ve Koçak için başsağlığı mesajı

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Bakan Koca'dan şehit Aki ve Koçak için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışmada şehit düşen korucu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Bitlis-Tatvan’da girdikleri çatışmada şehit düşen Korucu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı çatışmada yaralanan 4 kahraman askerimiz için de acil şifalar dilerim."

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