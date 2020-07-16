Bakan Koca'dan ‘Riski zayıflatın’ mesajı

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, “‘Çıkmam lazım, işim var.’ İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın” ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI 947’YE DÜŞTÜ

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 419 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 42 bin 320 test yapıldı, 947 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 215 bin 940 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1206’ya, entübe hasta sayısı da 401’e yükseldi. Dün 1013 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 197 bin 733’e ulaştı.

6 İLDE 3 GÜNDÜR PNÖMONİ YOK

Bakan Fahrettin Koca Twitter’daki mesajında, “1000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor” ifadelerine yer verdi.