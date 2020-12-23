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AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 20:24 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Kural için taziye mesajı

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Bakan Koca'dan Prof. Dr. Kural için taziye mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, çevre duyarlılığı ve halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle tanıdıkları Prof. Dr. Orhan Kural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Fahrettin Koca, Kural'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileklerini iletti.

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