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Bakan Koca'dan personel alımı ve virüsle mücadele paylaşımları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3250 sağlık personeli alınacağını duyurdu. Koca, sosyal mesafe ve maske kuralları üzerinden virüsle mücadeleye yönelik bir gönderi de paylaştı.
Bakan Koca, sağlık personeli alımıyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum."
Koca, bir başka paylaşımında "Maske ve mesafe kuralına uymayanları virüsle mücadeleye çağıralım." dedi.
Bakan Koca corona virüsü 15 Haziran tablosu açıklandıSon dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu.
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