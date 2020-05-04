Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı, şu çağrıda bulundu

Bakan Koca, bu sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca gece yarısı yaptığı bir paylaşımda da ''Eskisi kadar yakın olamayız. Araya mesafe koymalıyız'' ifadelerine yer vermişti.