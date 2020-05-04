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DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı, şu çağrıda bulundu

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Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı, şu çağrıda bulundu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.

Bakan Koca, bu sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı, şu çağrıda bulundu

Bakan Koca gece yarısı yaptığı bir paylaşımda da ''Eskisi kadar yakın olamayız. Araya mesafe koymalıyız'' ifadelerine yer vermişti. 

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaştı, şu çağrıda bulundu

 

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