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Son dakika: Bakan Koca'dan Özdağ'a sert yanıt: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!

#Fahrettin Koca#Ümit Özdağ#Tweet
Son dakika: Bakan Kocadan Özdağa sert yanıt: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümit Özdağ'ın Reyhanlı Devlet Hastenesi'nde çalışan doktorlarla ilgili iddiasını düzeltmek için attığı tweet'e, "Konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" yanıtını verdi.

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Gündüz saatlerinde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin 2 acil nöbetçi doktorunun Suriyeli ve Türkçeyi tam konuşamadığını iddia etmişti. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özdağ'ı arayarak konu hakkında bilgilendirdi.

Ardından bir paylaşım daha yapan Özdağ, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk, ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik." dedi.

Özdağ'ın düzeltme tweet'ine yanıt veren Koca, "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" notunu düştü.

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#Fahrettin Koca#Ümit Özdağ#Tweet

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