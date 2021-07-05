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Haber Giriş: 05.07.2021 - 22:35 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan otogardaki ilginç aşı daveti açıklaması

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Bakan Koca'dan otogardaki ilginç aşı daveti açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak vatandaşları aşı olmaya davet eden sağlık çalışanıyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanıyla ilgili soruşturma açılmayacağını belirterek, "Kütahya’da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerini kullandı

Otogarda mobil aşı standında Sinovac ve BionTech diye bağıran sağlıkçıya soruşturma
Otogarda mobil aşı standında 'Sinovac' ve 'BionTech' diye bağıran sağlıkçıya soruşturma

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