Bakan Koca'dan 'Onkoloji Hastanesi kapanıyor' iddiaları ile ilgili açıklama

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İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

1000 dönüm arazi üzerinde kurulan 220 binlik alan üzerine inşa edilen, 1 milyon 155 bin kapalı alanlı en son teknolojiyle donatılmış ikinci şehir hastanemizi Ankara'ya kazandırmış oluyoruz. Daha önce planlanırken hangi hastanelerin yerine açılacağı konusunda bir plan yapılmıştı. Bu yapılırken bu hastanelerin özellikle depremle ilgili sorunu olup olmadığı düşünülerek de bir plan yapılmıştı. Biz çarşamba günü açacağımız hastaneyle birlikte kapatılması 10 yıl önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz.

Kapatılması daha önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Bazılarının iddia ettiği gibi 'Onkoloji Hastanemiz kapanıyor, yeni hastane için kapatılıyor' gibi birtakım algılara inanmayalım. Onkoloji Hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Hiçbir hastanemiz bundan sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacak.