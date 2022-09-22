Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca'dan 'Onkoloji Hastanesi kapanıyor' iddiaları ile ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Hastane
Bakan Kocadan Onkoloji Hastanesi kapanıyor iddiaları ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "'Onkoloji Hastanemiz kapanıyor, yeni hastane için kapatılıyor' gibi birtakım algılara inanmayalım. Onkoloji Hastanemiz hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Haberin Devamı

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

1000 dönüm arazi üzerinde kurulan 220 binlik alan üzerine inşa edilen, 1 milyon 155 bin kapalı alanlı en son teknolojiyle donatılmış ikinci şehir hastanemizi Ankara'ya kazandırmış oluyoruz. Daha önce planlanırken hangi hastanelerin yerine açılacağı konusunda bir plan yapılmıştı. Bu yapılırken bu hastanelerin özellikle depremle ilgili sorunu olup olmadığı düşünülerek de bir plan yapılmıştı. Biz çarşamba günü açacağımız hastaneyle birlikte kapatılması 10 yıl önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz.

Kapatılması daha önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Bazılarının iddia ettiği gibi 'Onkoloji Hastanemiz kapanıyor, yeni hastane için kapatılıyor' gibi birtakım algılara inanmayalım. Onkoloji Hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Hiçbir hastanemiz bundan sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Hastane