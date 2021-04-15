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GeriGündem Bakan Koca'dan önemli aşı açıklaması: 'Gece yarısına kadar randevu verilmektedir'
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 20:07 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan önemli aşı açıklaması: 'Gece yarısına kadar randevu verilmektedir'

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Bakan Koca'dan önemli aşı açıklaması: 'Gece yarısına kadar randevu verilmektedir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

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