Son dakika haberi... Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...



'TÜRKİYE SALGINA KARŞI DÜNYADA ÖRNEĞİ AZ GÖRÜLEN BİR BAŞARI GÖSTERDİ'



Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon muayene yapılmış, 7 milyon kişi yatarak tedavi görmüştür. Salgın hastalıklar toplumsal hayatın her alanını sekteye uğratır. Devletimiz bu mücadeleyi başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır. Bu sağlık sisteminin amacı ayrım gözetmeden hizmet vermektir. Sizler doğuştan kazanılmış sağlık hakkına sahipsiniz. Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen halk sağlığı başarısı gösterdi. Devlet millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi.

'KAZANDIĞIMIZ ZAFERİ GERİ VİRÜSE VERMEMELİYİZ'



Son haftalarda il il ziyaretleriyle tek tek değerlendirme yapıyoruz. Bir haftamızı İstanbul'a ayırdık. Hepimizi şuan için dikkatini çekerek uyarıyorum. Şuan elde edilen sonuçları arkadaşlarımız ve sizler elde ettiniz. Maskesiz, mesafesiz bulunan her an risktir. Kazandığımız zaferi geri virüse vermemeliyiz. "Nasılsa aşı yolda rahatlığıyla" yeni acılara yol açmamalıyız. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtısızlığa yol açmamalı. Adana Şehir Hastanemizde 1187 hastamız var.



BAKAN KOCA KORONAVİRÜSTE SON DURUMU İL İL AÇIKLADI



7 ilimizin salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını el aldık. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını değerlendirdik.



Adana'da 1 ay öncesine göre bugün vaka sayımız 3'te 1'ine inmiş. Adana'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.



Mersin'de de vaka sayısı 3'te 1'ine indi.



Kahramanmaraş'ta %30 oranında düşüş görünüyor. Kahramanmaraş'ta yatak doluluk oranı %50.



Hatay'da da vaka sayısının 3'te 1'ine düştüğünü görüyoruz. Yatak doluluk oranı ise %51



Osmaniye'de yatak doluluk oranı %50



Kilis'te %75 oranında azalma görüyoruz. 4'te 1'ine indi. Yatak doluluk oranı ise %49.



Bu 7 ilimizde 65 yaş üstü nüfusun yaş ortalamasına oranı %10



Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48, yoğun bakım doluluk oranı %68.



'FİLYASYON EKİPLERİMİZİ DÜNYA TANIYOR'



Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır. Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler.



HASTANE YATIRIMLARI



Adana'da bu yıl 150 yataklı Seyhan Devlet hastanesinin çalışmasına başlandı. Mersin'de Anamur Devlet hastanesinin salgından önce tamamlayıp hizmete sunmuştuk. G.Antep'te şehir hastanesinin yapımına devam ediyoruz. 300 yataklı K.Maraş kadın doğum çocuk hastanemizin çalışmasına başlıyoruz. Avşin devlet hastanemizin proje çalışmaları tamamlanmak üzere, en kısa sürede başlamak istiyoruz. Hatay'da sağlık sistemimizin alt yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Ayrıca İskenderun 600 yataklı şehir hastanemizin arsa sorunu çözüldü. 600 yataklı Osmaniye devlet hastanemizin çalışmasına başladık. 2020 yılında vatandaşımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Kilis ilimize 500 yatak kapasiteli devlet hastanesi inşa ediyoruz. Modern Kilis hastanemizi 2020 yılında hizmete alacağız.



SORU-CEVAP

AŞI ÇALIŞMALARI



Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. kast ettiğim aşı ve verdiğimiz mücadeleydi. Bu aşılardan 2 tanesinin faz3 çalışması ülkemizde de yapılmakta ve insan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası insanlarımızla ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.



