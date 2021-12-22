Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Dünyada baskın varyant olmasını bekliyoruz

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Koca, gazetecilere açıklama yaptı.

Koronavirüs salgınının ikinci yılını tamamlamak üzere ve Omicron varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"Gelen ön bilgiler, bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz. ​Son 1 ay içinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın vakalar içindeki oranı yüzde 16 seviyesinde olmasına rağmen; vefatlar içindeki payı yüzde 87’dir. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı olması son derece kritik. Hangi aşı türünü yaptırmış olurlarsa olsunlar, hatırlatma dozu aşısını olmaları son derece önemlidir.”

ŞANLIURFA'YA 60 HEKİM ATAMASI

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Şanlıurfa'ya 60 yeni hekim ataması yaptıklarını da anlatan Bakan Koca, "Bugün Şanlıurfa’ya 60 hekimin daha tayinini yaptığımız müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hekimlerimiz yılbaşından hemen sonra görevlerine başlayacaklar. Ayrıca biliyorsunuz 20 bin hekim dışı sağlık personeli alımımız var. Bu toplam içinde 560 sağlık personelimiz Şanlıurfa’ya atanacak. Bugün bir diğer önemli gündem maddemiz, sağlık yatırımları. Bugüne kadar inşa edilenlere ilaveten Şanlıurfa’mıza 59 yeni sağlık yatırımı planlaması daha yapıyoruz. Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanemizi, 2023 yılında tamamlayacağımızı açıklamak istiyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz, bin 700 yatağıyla hem ilimizin hem de bölgenin tüm sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2022 yılında Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanemizin Haliliye ek binasının yanına 150 yatak daha kazandıracağız. Eski Harran Tıp Fakültesi yerine 150 yataklı yeni yatırımıza 2022’de başlayacağız" diye konuştu.

'ŞANLIURFA ZORLU GÜNLER GEÇİRDİ'

Şanlıurfa’nın aşılama konusunda diğer illerin gerisinde kaldığını hatırlatan Bakan Koca, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i ya aşısız ya da aşılama takvimini tamamlamamış hemşerilerimiz. Salgının ilk dönemlerinde Şanlıurfa, çok zorlu günler geçirdi. Uzunca zaman hastalığın en çok yayıldığı illerimizden biri oldu. Büyük mücadeleler verdi. Bugün bu mücadeleyi aşı olma oranını yükseltmek için veriyor. En kötü günler geride kaldı. Yarın bugünden daha güzel ve sağlıklı olacak. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Salgınla mücadelemiz her bir vatandaşımızın katılımı ve desteğiyle kazanılacaktır."