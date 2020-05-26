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Haber Giriş: 26.05.2020 - 00:00,Son Güncelleme:

Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

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Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37’nci yılında Necip Fazıl Kısakürek’i andı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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