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Haber Giriş: 04.06.2020 - 23:53,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı

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Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 gündür koronavirüs ile mücadele eden güvenlik görevlisi 1 çocuk babası Murat Çidam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan güvenlik görevlisi Murat Çidam'ın 17 gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükûnetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" İfadelerini kullandı.

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