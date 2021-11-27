Bakan Koca'dan Meral Akşener'in iddialarına tepki

Bakan Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."
Sn. Meral Akşener,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021
Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. https://t.co/KkFtXvPS9a