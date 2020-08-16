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AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 23:31,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan maske uyarısı

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Bakan Koca'dan maske uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

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